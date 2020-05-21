Кабмин может не разрешить Киеву открыть метро

Метрополитен в Киеве могут не открыть с 25 мая в рамках ослабления карантина в столице. Метро могут не открыть в связи с плохой статистикой случаев заболеваемости COVID-19.



Об этом РБК-Украина сообщил проинформированный источник.



"Скорее всего, Кабинет министров не разрешит Киеву открыть метро с понедельника из-за не очень хорошей статистики. В отличие от Харькова и Днепра, где метро собираются открыть", - уточнил собеседник.

