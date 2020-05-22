Треть населения городов Украины не имеет доступа к горячей воде - ЮНИСЕФ

Только у 67,5% жителей крупных городов Украины есть горячая вода.



Об этом говорится в исследовании фонда ЮНИСЕФ.



Как отмечается в исследовании, неравенство жилищных условий делает определенные группы населения особенно уязвимыми во время общенационального карантина.



Согласно анализу, существует значительное неравенство условий проживания (наличие водопровода, канализации и горячего водоснабжения) между 10% самых богатых и 10% самых бедных.)



Кроме того, неравенство жилищных условий отмечается в разрезе город – село. 67,5% жителей крупных городов отметили наличие горячего водоснабжения, в сельской местности таких оказалось лишь 19,2%.



Также 33,4% семей с детьми в сельской местности указали на отсутствие в домохозяйстве водопровода в связи с нехваткой средств, 35,1% не имеют ванны или душевой комнаты внутри жилья, а 43,8% – туалета внутри жилья. Среди всех украинских домохозяйств эти показатели примерно вдвое ниже.



Отмечается, что в сложных условиях во время карантина оказались семьи с детьми, особенно многодетные. Среди них больше половины живут в квартирах, площадью не более 40 м2.



При этом каждый десятый ребенок в городах страдает от крайней недостаточности жилой площади (менее 5 м2 на человека). Особенно уязвимыми являются городские семьи с детьми до шести лет: среди этой категории 12,2% семей живут в условиях, при которых жилая площадь не превышает 5 м2 на человека.

