Зеленский поблагодарил Словакию за гуманитарную помощь

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре выразил благодарность президенту Словакии Зузане Чапутовой за гуманитарную помощь, оказанную Словакией Украине для борьбы с распространением коронавируса.



Как сообщает пресс-служба главы государства, собеседники обменялись мнениями о ситуации в Украине и Словакии с распространением пандемии COVID-19 и мерах, принимаемых правительствами двух стран для преодоления последствий кризиса и восстановления экономической активности.



"Немногие страны смогли взять распространение эпидемии под контроль, как это удалось Словакии. Желаю вам сил и крепкого здоровья для преодоления вызовов, вызванных пандемией. Мои соболезнования семьям, которые потеряли близких, и пожелания выздоровления больным", - подчеркнул в разговоре президент Украины.



Зеленский проинформировал Чапутову о последних шагах Украины по принятию ключевых реформ и обратился с просьбой о дальнейшей поддержке страны в сотрудничестве с ЕС и международными финансовыми организациями.



Президент Словакии поблагодарила за вышиванку, которую глава Украинского государства направил ей по случаю Всемирного дня вышиванки.

