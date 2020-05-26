В Испании начался траур по жертвам коронавируса

Правительство Испании объявило десятидневный траур по жертвам коронавируса. Об этом сообщает 20minutos во вторник, 26 мая.



"Премьер-министр Педро Санчес объявил в эту субботу, что со следующего вторника исполнительная власть утвердит официальную декларацию официального траура по всей стране в память о жертвах Covid-19", - сказано в публикации.



По всей Испании - на зданиях и на военных кораблях - будут приспущены флаги. Это самый длинный период траура в истории демократии - с 1978 года.



Испания пересмотрела статистику по коронавирусу. Умерших от коронавирусной инфекции в Испании оказалось меньше после пересчета данных. Ранее некоторые случаи по ошибке были учтены дважды.

