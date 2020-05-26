Оформление кредита онлайн на карту

Онлайн-кредитование востребовано среди клиентов. Чтобы получить средства на карту, не надо выходить из дома. Следует только оставить заявку на сайте soscredit.ua, заполнив простую форму. Деньги зачислятся сразу же после принятия положительного решения.

Условия кредитования

Чтобы получить кредит от компании SOS CREDIT, сначала нужно зарегистрироваться в системе. Условия для новых пользователей и постоянных клиентов разнятся:

максимальный размер займа для новых клиентов – 5 тыс. грн;



максимальный размер займа для постоянных клиентов – 15 тыс. грн;



срок погашения обязательств – 7-30 дней;



выплата на карту любого украинского банка для всех заемщиков.

При первом обращении новые зарегистрированные пользователи получают бонус – процентная ставка может снижаться до 0,01%. После регистрации вы становитесь участниками программы лояльности. При повторном обращении в компанию можете рассчитывать на скидку до 50% на кредитные продукты. Используя промокод, вы снижаете размер процентной ставки.

Расчет суммы кредита и условий погашения

На сайте компании есть удобный онлайн-калькулятор. Воспользовавшись им, вы сразу оцените, насколько выгодно пользоваться такими услугами. Здесь вы только указываете, какую сумму хотите получить, за какой срок готовы вернуть средства. Система автоматически рассчитывает размер переплаты и итоговый размер погашения обязательств.

Сроки выдачи денежных средств

Если вы еще не зарегистрированы в сервисе SOS CREDIT, то при первом обращении время подачи заявки и принятия решения по ней составляет 15 минут. При каждом последующем обращении оно сокращается до 5 минут на заполнение заявки.

Перечень документов

Вам обязательно нужно указать номер личного телефона, адрес электронной почты и номер банковской карты, на которую будут перечислены средства. Из документов понадобится только паспорт и ИНН, скан-копии которых вы загружаете в систему. Иногда сотрудники компании связываются с клиентом и просят его прислать фото с открытым паспортом в руках на фоне лица. Это нужно, чтобы препятствовать интернет-мошенничеству.

Обязательно ознакомьтесь с договором, который вам предложат при оформлении заявки. После его подписания будет принято решение о выдачи вам средств.

Пролонгация кредита

Компания предлагает дополнительную услугу пролонгации кредита. Если вы не успеваете вернуть деньги в указанные сроки, обязательно сообщите об этом сотрудникам компании. Заполнив заявку на пролонгацию, вы продляете срок действия договора. Процентная ставка в этот период составляет 2,5% от суммы долга.

Вернуть кредит можно различными способами:

в личном кабинете на сайте компании;



через банковский платежный терминал;



с банковской карты;



в кассе банка или УкрПочты.

Если вы заинтересованы в быстром оформлении кредита без предоставления дополнительных документов, регистрируйтесь на сайте SOS CREDIT, получайте дополнительные бонусы и новые возможности для использования заемных средств.