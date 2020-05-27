Кабмин на месяц продлил запрет на экспорт средств защиты

Запрет на экспорт товаров противоэпидемического назначения продлили до 1 июля 2020 года. Решение принял Кабмин на заседании правительства в среду, 27 мая.



Глава Минэкономразвития Игорь Петрашко сказал, что запрет на экспорт таких товаров продлевается на месяц.



"Дополнить нормы, которые позволят осуществлять экспорт водонепроницаемых лабораторных костюмов и халатов изоляционных медицинских одноразовых в случае, если относятся к 1 и 5 типу защиты одежды от инфекционных агентов, что подтверждается маркировкой", - сказал министр.



При этом представители федерации работодателей и производителей средств по противодействию COVID-19 выразили недовольство. Они призвали или разрешить экспорт товаров, или закупать товары отечественного производителя, чтобы они не накапливались на складах предприятий.



"Легкая украинская промышленность проинвестировала в производство масок и костюмов значительные средства. Ежедневно мы можем производить 400 тысяч халатов изоляционных, костюмов биологической защиты - 240 тысяч и масок медицинских 20 миллионов. На складах находится масок медицинских 40 миллионов, у 6 тысяч халатов. Просьба такая, в доработке учесть, что украинская промышленность готова обеспечить защиту от COVID-19, в случае заказа Минздрава, поэтому учесть те позиции, которые имеют запас прочности и отложить принятие решения правительством по ним минимум на две недели. Если Минздрав, как заказчик, решит, что не хватает, тогда продолжайте экспорт, а сейчас мы не можем. Мы выработали, поставили на склады и не можем экспортировать. Это нонсенс", - заявили предприниматели.

