Зеленский не планирует увольнять Авакова из-за стрельбы в Броварах

Президент Украины Владимир Зеленский не планирует увольнять министра внутренних дел Арсена Авакова из-за вооруженного конфликта в Броварах. Отметим, утром, 29 мая, в Броварах произошла массовая перестрелка.



Об этом РБК-Украина сообщил источник.



"Об этом не шла речь", - сообщил он.



Отметим, это уже не первое резонансное преступление в Украине за последние дни. Так в начале недели произошел скандал с изнасилованием женщины в отделении полиции Кагарлыка. Тогда также поднимался вопрос о возможной отставке Авакова. При этом в МВД отметили, что в той ситуации решение является необоснованным.

