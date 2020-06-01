Межобластные перевозки заработали в 10 регионах

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что межобластное автобусное сообщение с 1 июня заработало в 10 областях. Об этом он написал в Facebook.



Отмечается, что 439 пригородных электричек заработали в Харьковской, Полтавской, Черкасской, Одесской, Донецкой, Луганской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Житомирской, а также частично в Хмельницкой областях.



В этих же регионах по решениям их областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций начаты первые автобусные межобластные перевозки.



Решение о возобновлении межобластного сообщения в других регионах должны принять областные комиссии.



Министр напомнил, что с 1 июня в Украине также заработали пассажирские перевозки по железной дороге, системы автоматической фотовидеофиксации нарушений на дорогах и открылась навигация на Днепре.

