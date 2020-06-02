Кабмин разрешил ученикам проходить ВНО

Правительство ослабило ограничения для людей старше 60 лет на посещение спортивных мероприятий, а для учеников - на прохождение ВНО. Такие изменения Кабинет Министров внес в постановление, устанавливающее адаптивный карантин в Украине, передает пресс-служба Кабмина. Соответствующее постановление №424 было принято на внеочередном заседании Правительства 29 мая и вступило в силу 30 мая.

"Отныне лица старше 60 лет, являющиеся представителями спортивных клубов или тренерско-преподавательского персонала, могут участвовать в организации и проведении спортивных соревнований. При этом лица, которые для сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО) приезжают в Украину из-за границы или пересекают линию разграничения с временно оккупированными территориями, не должны находиться на обсервации или самоизоляции после пересечения границы, или пунктов пропуска. То же применяется к лицу, сопровождающему данного ребенка", прокомментировал данное решение министр здравоохранения Максим Степанов.

