На Прикарпатье произошло второе землетрясение за сутки

Второе землетрясение за сутки произошло вечером в понедельник, 1 июня, в Ивано-Франковской области. В пресс-службе Главного центра специального контроля рассказали, что источник подземных толчков находился в районе города Долина на глубине двух километров.



Новые подземные толчки силой 2,7 балла по шкале Рихтера были зафиксированы в 21:05 1 июня.



"Данное землетрясение по энергетическим параметрам несколько меньше предыдущего, может ощущаться некоторыми людьми внутри помещения, особенно на верхних этажах и не несет угрозы для населения", – рассказали специалисты.



Пользователи соцсетей также сообщили о землетрясении. На "тряску" пожаловались жители Долинской ОТГ.

