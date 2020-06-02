Названы самые безопасные пляжи Европы для отдыха во время пандемии

Названы самые безопасные пляжи Европы для отдыха во время пандемии

Портал European Best Destinations опубликовал топ самых безопасных на фоне пандемии коронавируса мест для пляжного отдыха летом 2020-го.

Об этом сообщается на europeanbestdestinations.com

«Эти пляжи, некоторые из которых имеют длину более 100 км, идеально подходят для безопасного отдыха: даже в разгар сезона дистанцирование на них не будет проблемой», – говорится в сообщении.

Так, на первом месте оказался пляж Превезы в Греции, за которым следуют Компорта в Португалии и Хельская коса в Польше.

Далее в списке идут пляжи острова Порту-Санту в Португалии, Халикунас на острове Корфу в Греции, Айн-Туффиха на Мальте, Мейя-Прайя в португальском регионе Алгарве, Юрмальский пляж в Латвии, Нида в Литве и Бинц на немецком острове Рюген.

При составлении рейтинга эксперты учитывали ряд критериев, среди которых – низкий уровень распространения COVID-19, размер пляжа и количество квадратных метров на одного человека.

Кроме того, во внимание принималось количество и доступность частных вилл, туристических апартаментов, небольших и средних отелей, которые обязуются заботиться о здоровье путешественников, чистя и дезинфицируя помещения после каждого пребывания, а также уважают правила социального дистанцирования.

Важным критерием стало и то, что пляжи находятся недалеко от больниц, которые не перегружены пациентами и имеют больше койко-мест, чем в среднем по Европе.