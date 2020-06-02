Названы самые безопасные пляжи Европы для отдыха во время пандемии

Портал European Best Destinations опубликовал топ самых безопасных на фоне пандемии коронавируса мест для пляжного отдыха летом 2020-го.



Об этом сообщается на europeanbestdestinations.com



«Эти пляжи, некоторые из которых имеют длину более 100 км, идеально подходят для безопасного отдыха: даже в разгар сезона дистанцирование на них не будет проблемой», – говорится в сообщении.



Так, на первом месте оказался пляж Превезы в Греции, за которым следуют Компорта в Португалии и Хельская коса в Польше.



Далее в списке идут пляжи острова Порту-Санту в Португалии, Халикунас на острове Корфу в Греции, Айн-Туффиха на Мальте, Мейя-Прайя в португальском регионе Алгарве, Юрмальский пляж в Латвии, Нида в Литве и Бинц на немецком острове Рюген.



При составлении рейтинга эксперты учитывали ряд критериев, среди которых – низкий уровень распространения COVID-19, размер пляжа и количество квадратных метров на одного человека.



Кроме того, во внимание принималось количество и доступность частных вилл, туристических апартаментов, небольших и средних отелей, которые обязуются заботиться о здоровье путешественников, чистя и дезинфицируя помещения после каждого пребывания, а также уважают правила социального дистанцирования.



Важным критерием стало и то, что пляжи находятся недалеко от больниц, которые не перегружены пациентами и имеют больше койко-мест, чем в среднем по Европе.

