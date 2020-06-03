Седина может отступить при отсутствии стресса

Колумбийский университет уверен, что возможно обратить поседение волос вспять. Была создана методика, которая позволяет изучать изменения в пигментации волоса. Используя известную среднюю скорость роста волос (около сантиметра за месяц), ученые проследили за тем, как менялся цвет каждого отдельного волоска со временем. Эти изменения сопоставляли с событиями в жизни человека.



Оказалось, восстановление пигментации волос встречается довольно часто у представителей обоих полов, разной этнической принадлежности и в разном возрасте. Цвет может вернуться к волосам, растущим в разных местах скальпа, а также на разных участках тела. На это уходит в среднем три месяца. Однако в течение короткого времени восстановившие свой цвет волосы могут снова поседеть.



Также ученые доказали прямую связь седины и стресса. То есть, когда уровень стресса снижается, волосы могут вернуть себе исходный цвет. По мнению специалистов, используя полученные данные, можно разработать эффективные методы восстановления естественного цвета поседевших волос.

