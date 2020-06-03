Пентагон направил 1,6 тыс. солдат в район Вашингтона

Около 1 тыс. 600 военнослужащих США перемещены в район рядом с Вашингтоном на фоне эскалации напряженности и протестов в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда.



Министр обороны США Марк Эспер санкционировал перемещение примерно 1 тыс.600 военнослужащих из Форт-Брэгга (штат Северная Каролина) и Форт-Драма (штат Нью-Йорк), сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.



Согласно его заявлению, военнослужащие дислоцируются на военных базах близ Вашингтона, но не находятся в самом округе.



Он отметил, что они находятся в состоянии повышенной боевой готовности, но в настоящее время "не участвуют в оборонной поддержке операций гражданских властей".



Президент Дональд Трамп отдал приказ о пролете над американской столицей военных вертолетов в качестве "демонстрации силы" против протестующих, сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на двух чиновников Пентагона.



По их словам, эти действия должны были продемонстрировать готовность властей в случае необходимости привлечь к наведению порядка стране армейские подразделения.



Жители США на протяжении нескольких дней продолжают устраивать по всей стране акции протеста в связи с гибелью в полицейском участке в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда после того, как полицейский при задержании применил к нему силу.

