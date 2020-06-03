Камеры автофиксации нарушений ПДД зафиксировали новый антирекорд

Автоматическая система фиксации нарушений ПДД, зафиксировала новый антирекорд по нарушению скоростного режима. Автомобиль Porsche Cayenne, разогнался до 210 км/ч. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.





Отмечается, что водитель превысил допустимую скорость почти в два раза. Нарушение зафиксировали на трассе Киев – Харьков, где разрешенная скорость 110 км/ч."Заслуженный штраф в 510 гривен будет направлен владельцу этого авто по месту регистрации в город Полтаву. А может быть и не один", - написал Геращенко.Тем временем в пресс-службе МВД сообщили, что запустили мобильное приложение, которое позволит проверять наличие штрафа за нарушение ПДД."В МВД запустили мобильное приложение, которое позволяет проверить наличие штрафов за нарушение ПДД", - указано в сообщении.С помощью приложения Штрафы ПДД можно легко выполнить поиск постановлений, оформленных на транспортное средство, а также оформить подписку на получение уведомлений о вынесении новых постановлений. Кроме того, постановление можно будет сразу же оплатить онлайн.В МВД также напомнили, что если оплата произведена в течение 10 банковских дней с момента получения постановления, то предоставляется скидка 50% при уплате штрафа.В настоящее время мобильное приложение уже доступно для загрузки на платформе Android.