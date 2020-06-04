Саакашвили обругал спросившего о результатах работы Нацсовета реформ

Председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили провел онлайн-встречу с украинскими бизнесменами. На ней он грубо ответил предпринимателю, поинтересовавшегося результатами работы ведомства.



Видеозапись конференции появилась в СМИ и соцсетях.



Один из бизнесменов по имени Николай прислал вопрос: "Когда будут конкретные дела?" Зачитав его, Саакашвили резко вспылил.



"Николай, а когда у вас будут конкретные дела? Что значит конкретные дела? Да пошли все к черту, кто так думает. Занимайтесь своим... Надоело мне это... Мол, назначили - когда будут дела. Сами шевелите руками, все в ваших руках. К чертовой матери! Сколько можно (говорить - Ред.): "Мы так надеялись, а он разочаровал"? А может, вы сами пошевелитесь?" – на повышенных тонах ответил экс-президент Грузии украинцу.



