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- Лукашенко потребовал от нового правительства решить проблему зависимости Беларуси от рынка РФ
Лукашенко потребовал от нового правительства решить проблему зависимости Беларуси от рынка РФ
Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от нового состава правительства страны окончательно решить проблему зависимости от одного рынка - российского.
"Нет экспорта - нет валюты. Причем проблему зависимости от рынка одной страны следует решить окончательно. Мы не можем даже от братской России зависеть на 50-55%. Мы должны диверсифицировать рынки", - заявил Лукашенко на совещании в четверг. Главу государства цитирует его пресс-служба.
Он напомнил, что ранее уже были приняты решения о необходимости развития экспорта в страны ближнего и дальнего зарубежья, поиска новых рынков, и в этом направлении нужны серьезные подвижки.
В целом Лукашенко назвал правительство "экономическим штабом и центром выработки важнейших решений". "Необходимо найти формы и инструменты, которые заставят всю систему государственных органов обеспечивать выполнение главной цели - достижение устойчивого сбалансированного экономического роста с темпами выше среднемировых. Другого выхода нет", - считает он.
Президент также отметил, что в Беларуси открытая экономика, однако меры для защиты собственного рынка принимать все же необходимо. "Наш внутренний рынок невелик, но и отдавать его ни в коем случае никому нельзя. Это тот вопрос, который стоит перед правительством, и то правительство не решило этот вопрос", - констатировал Лукашенко.
При этом экономический рост должен быть не только за счет внутреннего рынка, но преимущественно за счет экспорта и внешнего спроса, добавил президент.
Лукашенко в четверг назначил новый состав белорусского правительства. Новым премьером стал Роман Головченко, который ранее занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета.