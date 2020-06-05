В 40 процентах украинских школ нет качественного интернета

У почти половины украинских школ нет качественного подключения интернету. В 6,544 тысяч школ нет подключения с помощью оптоволоконных технологий.



Об этом говорят результаты исследования Министерства цифровой трансформации Украины, обнародованные на его сайте в 4 июня.



Всего в Украине 16,317 тыс. школ, из них 9,773 тыс. подключены к интернету с помощью оптоволоконных технологий, остальные 6,544 тыс. - нет.



При определении наличия оптоволоконного подключения учитывалась не только технология, но и скорость соединения, которая присуща исключительно волоконно-оптическим технологиям. Она должна была составить не менее 30 Мбит/с. Между тем для того, чтобы ученики и учителя получали необходимый для учебного процесса контент и эффективно работали онлайн, необходимо не менее 100 Мбит/с.



"Как и любое исследование, наше имеет погрешность, ведь отчетность заполняют люди, а они могут ошибаться. Работая над исследованием, Минцифры столкнулось с низкой компетентностью специалистов, работающих в местных администрациях и не имеющих базовых цифровых навыков", - констатируют в министерстве.



Для решения этой проблемы Минцифры активно разрабатывает Национальный план развития широкополосного доступа к интернет, в который будут внесены и школы, не имеющие такого подключения.



"Известно, что операторы не заходят в небольшие села из-за высокого срока окупаемости таких инвестиций. Благодаря помощи со стороны государства срок окупаемости таких инвестиций можно сократить, Кроме того, мы активно работаем над упрощением деятельности операторов и провайдеров. Важно, что таким образом не только школы получат качественный интернет - возможность подключиться появится и у жителей сел и городков, где расположены школы", добавило министерство.

