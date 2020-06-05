Илон Маск призвал разделить Amazon

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск назвал Amazon монополистом и выразил мнение, что компанию необходимо разделить.



«Пришло время разделить Amazon. Монополии это неправильно», — написал Маск в твиттере в ответ на твит пользователя Alex Berenson, жаловавшегося на отказ Amazon выставить на продажу его книгу о коронавирусе. «Это безумие», — отметил Маск в другом твите, тегнув основателя Amazon Джеффа Безоса.



Amazon является одной из наиболее дорогих компаний мира, ее капитализация сейчас составляет 1,29 триллиона долларов. Сам Безос, состояние которого оценивается почти в 150 миллиардов долларов, занимает первое место в списке богатейших людей мира.

