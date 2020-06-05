С 2019 года открыто более 1 тыс. производств в отношении полицейских - Аваков

За 2019-2020 годы начато более тысячи производств в отношении полицейских: сообщено более 480 подозрений. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, во время часа вопросов к правительству в ВР, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.



"За 2019-2020 годы по материалам департамента внутренней безопасности:



▪️ начато 1037 уголовных производств относительно полицейских, в которых сообщено 482 подозрения. Это почти 2 уголовных производства и 1 подозрение в день;



▪️ составлено 1206 административных протоколов в отношении полицейских за нарушение антикоррупционного законодательства - 2,5 протокола ежедневно;



▪️ проведения 4622 целевые проверки, по результатам которых 2724 лица привлечены к дисциплинарной ответственности - к сожалению, ежедневно пять-шесть полицейских получают наказания;



▪️ уволены 178 человек - каждую неделю увольняется по отрицательным мотивам 2-3 работника полиции", - говорится в отчете Авакова.



Аваков подчеркивает, что именно по материалам департамента внутренней безопасности Национальной полиции Государственным бюро расследований открываются до 90% производств относительно правоохранителей.

