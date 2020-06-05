Скончался актер Михаил Кокшенов

Известный комедийный актер народный артист России Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет.



Об этом сообщила РБК жена актера Наталья Лепехина.



«Скончался, да, вчера поздно вечером, в больнице», - сказала вдова Кокшенова.



В 2017 году Кокшенов перенес инсульт. В 2019 году сообщали, что у актера резко ухудшилось самочувствие из-за низкого давления, но сам Кокшенов это отрицал.



По данным некоторых медиа, актер умер после длительного лечения в реабилитационном центре Подмосковья.



Михаил Кокшенов сыграл более 130 ролей в фильмах и сериалах, в основном комедийных. Более всего Кокшенов известен по ролям в фильмах «Женя, Женечка и „Катюша“», «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Работал он и в Украине, на Киностудии им. Довженко – снялся в фильмах «Дума о Ковпаке» (1973-1976), «Дачная поездка сержанта Цыбули» (1980).

