В Германии законодательно запретили лечить гомосексуальность

В Германии Бундесрат поддержал закон о запрете репаративной терапии — попыток изменения сексуальных предпочтений гомосексуального человека в сторону гетеросексуальности.



Теперь проведение таких процедур будет наказываться тюремным сроком до одного года, а за рекламу или посредничество будут штрафовать до 30 тысяч евро.



Наказанию будут подвергаться организации, предлагающие подобные услуги. А если такой процедуре собирались подвергнуть несовершеннолетних — их родители или опекуны.



Ежегодно в Германии фиксируется до тысячи попыток повлиять на самоидентификацию человека.

