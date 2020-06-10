Дело МН17: США отказались предоставлять спутниковые данные

США проинформировали прокуратуру Нидерландов о том, что они не смогут предоставить рассекреченные спутниковые снимки, на которых якобы запечатлен момент пуска ракеты «Бук» по малазийскому Boeing (рейс MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года). Об этом заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс в ходе заседания по этому делу.

Слушания по крушению MH17 возобновились в понедельник 8 июня. Несколько месяцев назад суд, занимающийся делом о сбитом MH17, попросил США рассекретить и предоставить спутниковые снимки, которые упоминаются в американском отчете 2014 года в качестве доказательства запуска ракеты «Бук».



"Суд запрашивал, можно ли добавить к делу засекреченные спутниковые снимки, на которых зафиксирован запуск ракеты, которые были переданы спецслужбам Нидерландов, и таким образом, рассекретить их. Прокуратура ответила, что запрос был оправлен США еще в 2014 году, в ответ был получен меморандум. Голландский национальный прокурор по борьбе с терроризмом смог проверить верность данного меморандума", — заявил судья.



"Прокурор пришел к выводу, что меморандум был поддержан другими источниками, с которыми он проконсультировался. Он также запросил, чтобы его выводы были приложены к досье. Власти США проинформировали о том, что они не могут предоставить дополнительные данные относительно запуска ракеты в дополнение к этому меморандуму. Таким образом, дополнительная информация по запуску ракеты не была приложена к досье", — резюмировал председательствующий судья.



По словам Стинхейса, таким образом, прокурор смог ознакомиться с засекреченными документами в конфиденциальном порядке. Но на самом деле, во время интервью с Фредом Вестербеке выяснилось, что голландцы не имели доступа к американским спутниковым снимкам, а смогли ознакомиться только с отчетом, предположительно основанном на этих снимках!



Это означает, что США могут написать в этом отчете все, что они захотят, не предоставляя снимки, а это вовсе не является доказательством (достаточно вспомнить случай с оружием массового уничтожения Саддама Хусейна). Вы поверите в сообщение о том, что MH17 сбили инопланетяне без каких-либо серьезных доказательств, таких как спутниковое изображение? Конечно, нет. Так с какой стати мы должны поверить, что у США есть доказательства запуска ракеты «Бук»?



РФ не раз требовала предоставить данные украинских радаров и спутников США в рамках расследования крушения MH17. Но эти данные так и не были предоставлены. Почему США не показывают спутниковые снимки, и почему Украина утверждает, что ее радары в этот момент не работали, что не соответствует действительности?



Журналисты «Bonanza Media» нашли нескольких свидетелей, опрошенных Объединенной следственной группой (JIT), а также голландских и немецких журналистов, которые сказали, что видели украинские истребители в небе непосредственно перед катастрофой MH17. Это новые свидетели, которые добавились к тем, у кого журналисты уже брал интервью для их предыдущего документального фильма.



Речь идет о тех самых истребителях, которых, как утверждает Украина, не было в небе над Донбассом в тот день. Эти истребители будут четко видны на спутниковых снимках, и на украинских радарах.



По различным свидетельствам, истребители летели довольно низко, что объясняет, почему российские радары их не видели. Из-за расстояния и изгиба Земли волны простого радара не работают ниже определенной высоты, поэтому если истребители летели ниже порога обнаружения радара, они были для него невидимы.



Нет ни одной объективной причины, по которой США не предоставляют эти снимки. Ничто не помешало США публиковать спутниковые снимки российских самолетов в Сирии в 2015 году. Так почему они не хотят публиковать снимки катастрофы MH17? Возможно, потому что на них изображено то, что не соответствует официальной версии.

