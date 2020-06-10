Кличко: об открытии бассейнов и ресторанов в столице говорить рано

В столице рано говорить об открытии бассейнов, ресторанов и детских лагерей. Сейчас количество больных COVID-19 составляет 15 человек на 100 тыс. населения. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.



"Хочу отметить, что показатель количества больных на 100 тыс. жителей за последние пять дней составляет более 15 человек. По этому критерию Киев, к сожалению, не может переходить к следующим этапам ослабления ограничений. Поэтому говорить об открытии ресторанов, бассейнов, детских лагерей и так далее пока рано. Если этот критерий превысит 24 больных на 100 тыс. населения, мы будем вынуждены, к сожалению, вернуться к ограничениям", - подчеркнул Кличко.

