Киев замкнул тройку самых проблемных городов Европы по пробкам

Киев занял 12 место в мировом рейтинге городов с самыми большими транспортными пробками, составленном сервисом TomTom. Об этом в среду, 10 июня, сообщило информагентство Украинские новости.



Столица Украины расположилась между Бангкоком и Мехико, население которых превышает восемь млн чел. При этом население Киева составляет всего 2,9 млн чел.



Часть городов, попавших в верхнюю часть рейтинга, имеют большое количество городов-спутников либо занимают небольшую территорию.



Так, идущая на втором месте столица Филлипин Манила при собственном населении 1,8 млн располагает агломерацией в 20,7 млн чел. Население киевской агломерации площадью 13534 км2 насчитывает 4,3 млн чел.



В настоящее время ситуация с пробками в Киеве оценивается в пять баллов, движение традиционно заблокировано в центральной части города.

