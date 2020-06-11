Власти Одессы планируют отменить переименование двух улиц

Мэр Одессы Геннадий Труханов намерен вернуть на карту города советские названия проспекту Небесной Сотни и улице Инглези – соответственно Жукова и 25-й Чапаевской дивизии. Об этом он сказал на сессии горсовета, сообщает Думская в четверг, 11 июня.



По его словам, соответствующие письма направлены в адрес топонимической комиссии собрания и в Институт национальной памяти.



Городской голова считает, что ни маршал Жуков, ни 25-я Чапаевская дивизия не подпадают под запреты, установленные законом об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов.



Те, кто боролся с нацизмом в годы Великой отечественной войны, не могут подпадать под декоммунизацию, – сказал Труханов.



Напомним, упомянутые улицы были переименованы в 2016 году распоряжением тогдашнего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили.

