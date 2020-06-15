"Чрезвычайно опасный путь": Россия отреагировала на решение НАТО по Украине

В МИД России считают присоединение Украины к программе расширенных возможностей НАТО неприспособленностью Альянса к новым условиям безопасности, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Шаг, который был предпринят в отношение Украины - повышение статуса партнерства - это свидетельство того, что НАТО так и не приспособилась к новым условиям безопасности и чувствует себя "комфортно" только, когда есть большой противник", - заявил дипломат.



По его словам, "это чрезвычайно опасный путь".



"Если страны НАТО будут продолжать по нему следовать, как они делают сейчас, это перечеркивает сами надежды на формирование единого пространства безопасности на основе принципа неделимости безопасности, когда никто не укрепляет собственную безопасность за счет безопасности других и других принципов, которые являются фундаментальными для построения подлинно коллективной системы безопасности", - сказал Грушко.



Напомним, на прошлой неделе Украина стала членом Программы расширенных возможностей НАТО. Данный статус предполагает углубление сотрудничества между союзниками и партнерами, которые внесли значительный вклад в операции и миссии под руководством НАТО.

