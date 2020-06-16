HBO Max вернет в каталог картину «Унесенные ветром»

HBO Max вернет в каталог картину «Унесенные ветром», сопроводив ее предисловием ведущей программы о кино «Тихие воскресные вечера», профессора Чикагского университета кинематографии Жаклин Стюарт. Она сообщила об этом в своей колонке на CNN.



Профессор расскажет об историческом контексте картины. Других изменений в фильм вносить не будут.



«Для меня это возможность подумать о том, чему нас могут научить классические фильмы. Сейчас люди обращаются к фильмам для расового перевоспитания, а самые продаваемые книги на Amazon посвящены борьбе с расизмом и расовым неравенством. Если люди действительно заинтересованы в этом, мы готовы к информативным, честным и продуктивным разговорам о жизни темнокожих на экране и за его пределами», — сказала Стюарт.



Ранее руководство сервиса заявило, что временно уберет из каталога картину 1939 года в связи с тем, что в ней показаны этнические и расовые предрассудки, существовавшие в то время. Однако фильм пообещали вернуть, дополнив его обсуждением исторического контекста и осуждением изображений расизма.



В компании отметили, что помнить о том, что эти предрассудки существовали, важно, «если мы хотим создать более справедливое, равноправное и инклюзивное будущее».





