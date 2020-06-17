"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда ко Дню Конституции

На ближайшие выходные компания "Укрзализныця" запланировала 5 дополнительных региональных рейсов. Также эти рейсы будут осуществляться накануне и после Дня Конституции.



Об этом сообщает пресс-служба УЗ.



По данным компании, в период с 19 по 21 июня, а также с 26 по 29 июня дополнительно будут курсировать региональные поезда:



№864/866 сообщением Неданчичи, Чернигов - Киев-Волынский;

№884/883 Фастов - Зерново - Киев-Волынский;

№888/887 Киев-Волынский - Ворожба - Фастов;

№896/895 Киев-Волынский - Конотоп, Шостка - Киев-Волынский;

№880/882 Киев-Волынский - Славутич - Фастов.



Отмечается, что на эти поезда будет продаваться только половина мест. В случае спроса, компания планирует назначать новые поезда в разрешенных направлениях.



Железнодорожное сообщение в Украине начали возобновлять с 1 июня. Сначала УЗ запустила более 20 рейсов, но постепенно увеличивает их количество.

