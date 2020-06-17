CША вводят новые санкции против Сирии

В среду, 17 июня, Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что власть страны вводит новые санкции против Сирии. Они коснутся президента страны Башара Асада и его сторонников.



Об этом Помпео написал в Twitter.



По его словам, санкции вводятся за "жестокие действия против сирийского народа".



"Сегодня мы начинаем последовательную кампанию санкций против режима Асада в соответствии с Законом Цезаря, который разрешает применение жестких экономических санкций для привлечения к ответственности режима Асада и его сторонников за их жестокие действия против сирийского народа", - заявил Помпео.

