Порошенко заявил, что его судят из-за Томоса

Бывший президент, депутат Верховной Рады Петр Порошенко заявил, что против него возбудили дело из-за Томоса и создания поместной Православной церкви Украины. Об этом он сказал на митинге возле Печерского районного суда Киева, где ему должны избрать меру пресечения в четверг, 18 июня.



"Оказывается, они возбудили против меня еще одно дело, называется оно, дословно цитирую, и я ничего не придумываю – за разжигание межрелигиозной розни путем получения Томоса и создание Православной церкви Украины", – сказал Порошенко и добавил, что узнал об этом только на этой неделе.



В свою очередь Генпрокуратура изменила свое ходатайство и теперь просит выбрать Петру Порошенко более мягкую меру пресечения, сообщает Украинская правда.



"Генеральный прокурор Ирина Венедиктова считает, что суду не нужно арестовывать экс-президента Петра Порошенко на время следствия, и просит отпустить его под личное обязательство", – говорится в сообщении.



Указано, что позиция Венедиктовой основывается на том, что экс-президент, а ныне нардеп должен посещать заседания Верховной Рады, проводить встречи с избирателями. Кроме того, она учла слова Порошенко о том, что скрываться он не намерен.



Мера пресечения, которую теперь предлагает Генпрокуратура предусматривать следующие обязательные для подозреваемого: прибывать по каждому требованию к правоохранителям и суду, не отлучаться из Киева без разрешения, воздерживаться от общения с другими участниками дела, сообщать об изменении своего места жительства и работы, сдать загранпаспорт.

