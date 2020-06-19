Принц Гарри и Меган Маркл возвращаются в Британию

Отделившиеся от королевской семьи принц Гарри и его супруга Меган Маркл вернуться в Великобританию. Об этом сообщает New Idea.



Отмечается, что планы пары сорвала пандемия коронавируса. Маркл не смогла найти работу в сфере кино, поскольку производство остановилось. Принц Гарри и вовсе не знает чем заняться в чужой стране.



Пара испытывает серьезные финансовые проблемы при том, что им приходится тратить большие суммы за охрану и особняк.



Сообщалось, что принц Чарльз содержит сына и его жену. Из-за множества трудностей у гарри якобы даже начались проблемы с психикой.



Инсайдер сообщает, что пара приняла решение вернуться в Британию. Гарри и Меган планируют провести там несколько месяцев, пока не устранят свои финансовые проблемы.

