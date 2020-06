Советник президента США заявил, что Трамп не просил помощи Си Цзиньпина в переизбрании

Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро утверждает, что президент США Дональд Трамп не просил председателя КНР Си Цзиньпина о помощи в переизбрании на второй срок. Соответствующее заявление Наварро сделал в воскресенье в эфире телекомпании CNN.



Ему был задан вопрос касательно утверждений бывшего помощника президента по национальной безопасности Джона Болтона, который в готовящихся к публикации мемуарах указывал на то, что во время двусторонней встречи на саммите G20 в Японии в июне прошлого года Трамп якобы "умолял Си [Цзиньпина] обеспечить его победу" на выборах. "Я никогда не слышал об этом, - указал Наварро. - Я находился в той же комнате".



"Что бы Болтон ни говорил по поводу Китая, это просто глупо, потому что ни один из американских президентов не относился к Китаю более жестко, чем нынешний", - подчеркнул он.



Ранее утверждения Болтона отверг также представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер. Утверждения экс-помощника президента он назвал "полным безумием".



Во вторник Министерство юстиции США, выполняющее также функции генеральной прокуратуры, подало в суд на Болтона в связи с готовящейся публикацией его книги "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir). Власти вменяют Болтону в вину нарушение обязательств о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну, которые тот взял на себя, став помощником президента.



Федеральный суд столичного округа Колумбия отклонил иск Минюста, отметив, что экземпляры книги уже напечатаны и отправлены на склады как в США, так и в других странах, они также попали в руки прессы. В связи с этим суд отказался давать распоряжение об изъятии и уничтожении этих книг.



Судья признал при этом, что бывший помощник американского лидера "поставил под удар национальную безопасность Соединенных Штатов" и может в результате понести "административную (и потенциально уголовную) ответственность".

Цели Трампа



Труд Болтона должен был увидеть свет в марте, однако его публикацию отложили сначала до мая, а потом до 23 июня. Совет национальной безопасности Белого дома 23 января направил адвокату экс-помощника Трампа Чарльзу Куперу уведомление о том, что книга содержит сведения, составляющие гостайну, а потому не может быть напечатана в ее нынешнем виде.



Критики же считают, что Белый дом старается не допустить выхода полного текста мемуаров, чтобы не подорвать позиции президента в преддверии предстоящих в ноябре выборов. Трамп намерен добиваться на них переизбрания.



Он объявил о назначении Болтона своим помощником по нацбезопасности в марте 2018 года, а уже через 18 месяцев отправил его в отставку.