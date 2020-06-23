Коханивский приговорен к году условно за хулиганство

Шевченковский районный суд Киева признал виновным в совершении хулиганских действий лидера провода добровольческого движения "ОУН" Николая Коханивского и приговорил его к двум годам ограничения свободы с отсрочкой наказания на один год.



"Признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 296 УК и назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком на два года. На основании ст. 75 УК освободить Коханивского от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком длительностью один год, если на протяжении указанного срока он не совершит нового правонарушения и выполнит возложенные на него обязательства",- говорится в приговоре суда, оглашенном в понедельник в Киеве.



Суд возложил обязательства на Коханивского периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, уведомлять орган пробации об изменении места проживания, работы или учебы.

