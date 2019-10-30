Помощник президента Шефир "крышует" незаконную застройку заводи реки Ирпень

Гучними скандалами вже третій рік поспіль супроводжується будівництво ЖК “Синергія Сіті”. Цей комплекс на заплаві річки Ірпінь зводить депутат Ірпінської міської ради від партії “Нові обличчя” Ігор Оверко, довірена особа екс-мера Ірпеня Карплюка.

Прокуратура вже декілька років судиться з ним та міською радою про визнання цього будівництва незаконним, адже воно розміщене за межами міста та на заплаві річки, яка внаслідок будівельних робіт може зникнути. Але виявилось, що забудову заплави захищають особи з оточення Президента України, зокрема, його перший помічник Сергій Шефір.

В жовтні 2019 року Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області за результатами перевірки Мурашу Ю.Д., який офіційно є замовником будівництва, було винесено припис № С-3010/3 про зупинення виконання будівельних робіт з 30.10.2019 до усунення виявлених порушень містобудівного законодавства.

Перевірка встановила наступні порушення:

будівництво протягом року велося без жодних дозвільних документів, фактично велося самочинне будівництво;

проектна документація розроблена з порушеннями вимог законодавства;

технічні умови видані на зовсім інших суб’єктів;

відсутні інженерно-геологічні та інженерно-геодезичні вишукування, які є обов’язковими до початку будівництва;

будівельні конструкції не пройшли обов’язкові дослідження;

виконавча документація взагалі не велася;

технічний нагляд не здійснювався.

Наприкінці лютого 2020 року Державна архітектурно-будівельна інспекція визнала незаконними містобудівні умови та обмеження на будівництво ЖК “Синергія Сіті”.

Наявність цього документу згідно законодавства мало стати підставою для скасування дозволу на будівництво, що б визначило його як самочинне будівництво згідно ст. 376 Цивільного кодексу України.

Співробітники ДАБІ повідомили, що Сергій Шефір особисто телефонував тодішній в.о. голови ДАБІ Олені Костенко з вимогою не скасовувати дозвіл на будівництво. Це можна розцінювати як зловживання владою (ст. 364 Кримінального кодексу України).

Ірпінь наразі відомий своїми незаконними забудовами та називають “містом недобудов” через скандальні афери Колишній депутат Ірпінської міської ради Ігор Вишняков та його компанія “БГМ” залишив незавершеними 7 житлових комплексів та втік за кордон. Наразі одного з учасників цієї афери готують до екстрадиції з однієї з країн Європи. В результаті цього обману без грошей та житла залишились понад 1000 ошуканих сімей. незавершиними ризикують залишитись будинки компанії Антона Мирончука “Орлан Інвест Груп”, що до недавнього часу тісно співпрацював з ексмером Ірпеня Володимиром Карплюком.