Украина призвала Германию отреагировать на поездку депутата в Крым

МИД Украины потребовал от Германии официальной реакции на поездку их представителя Гуннара Линдермана в качестве наблюдателя в Крым на голосование по изменениям в Конституцию РФ, об этом шла речь во время встречи украинского замминистра иностранных дел Эмине Джапаровой и посла ФРГ Анки Фельдгузен, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины.



Ранее министерство иностранных дел Украины призвало ввести санкции против организаторов голосования по внесению изменений в Конституцию РФ на территории полуострова, добавив, что результаты "не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом".



"Эмине Джапарова осудила поездки европейских политиков, в том числе представителя ФРГ Гуннара Линдеманна, в оккупированный Крым для "мониторинга" так называемого референдума по внесению поправок в Конституцию РФ и обратилась с просьбой официально отреагировать на этот визит", - говорится в сообщении на сайте МИД Украины.



Немецкий посол со своей стороны заявила, что позиция Германии относительно поддержки территориальной целостности Украины остается неизменной.

"Германия не признает и не сотрудничает с оккупационными властями на полуострове и поддерживает международные санкции, введенные в результате оккупации Россией Крыма", - добавили в МИД.

