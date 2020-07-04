В мире коронавирусом заразились более 11 млн человек

По состоянию на утро субботы общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 524 614. В свою очередь, выздоровели 5 848 877 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США). Всего в мире 11 047 217 человек инфицировано.



Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (2 793 435), Бразилия (1 539 081), Россия (666 941), а также Индия, Перу, Чили, Великобритания, Испания, Мексика, Италия, Иран, Пакистан, Франция, Турция и Саудовская Аравия.



Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (129 432), Бразилии (61 884), Великобритании (44 216), а также в Италии, Франции, Мексике и Испании. В Китае в целом — 4,641.



Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 46 763 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1212 — летальные.



Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

