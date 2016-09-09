Журналисты раскрыли поднаготную кандидата в мэры Киева Саши Дубинского «Пуделя»

Огромное количество квартир, автомобилей, обслуживание интересов олигарха Коломойского, заказные разоблачения и даже «травка». Столько подвигов в послужном списке Александра Дубинского, который претендует на роль кандидата в мэры Киева от правящей партии «Слуга народа», насобирали журналисты. Об этом пишет Василий Кузнецов в статье «Саша Дубинский "Пудель" идет обманывать доверчивых избирателей».

Свою скандальную репутацию Дубинский получил еще до своего избрания в парламент, в качестве ведущего программы «Гроші» на телеканале «1+1». «Пять лет, - пишет журналист, - он якобы разоблачал высокопоставленных коррупционеров, чем создал себе имидж бескомпромиссного «правдоруба». Благодаря этой репутации в 2019 году Дубинский стал депутатом от партии «Слуга народа», а теперь даже является одой из возможных кандидатур от правящей партии на пост мэра Киева».

«Но вот чего Дубинский никак не учел, так это что он сам попадет под лупу журналистских расследований. И окажется, что под маской антикоррупционера все эти годы прятался такой же мошенник и схемщик, как и персонажи его собственных передач», говорится в статье.

В частности, передача «Наші Гроші» журналисты обнародовали информацию, что борец с коррупцией является счастливым обладателем 24(!) квартир и 17 (!) дорогих иномарок, среди которых даже спортивный Maserati, записанный на маму-пенсионерку. «На какие доходы Александр Дубинский и его семья приобрели всё эти «цацки» общей стоимостью от 2,5 миллионов долларов?», задается вопросом Василий Кузнецов. И напоминает о скандале 4-летней давности, когда журналисты уже обвиняли его в «заказухе».

По информации журналистов, в конце 1990-х- начале 2000-х Александр Дубинский торговал мобильными телефонами на столичном радиорынке. «Как рассказали нам люди, которые его тогда знали, - пишет автор статьи, - в то время Дубинский плотно подсел на марихуану. И каждый день находился на рынке в наркотическом угаре».

Но вдруг неожиданно Дубинский подался в журналистику. В 2009-м он завел свой блог на «Украинской правде», где появилось предупреждение о его заказной деятельности. А через год пришел работать на телеканал «1+1». «За несколько лет усердной службы он получил 0,1% акций «1+1 Продакшн» (примерная максимальная стоимость около 200 тысяч долларов) и обновленное прозвище «ручного пуделя Коломойского», которое отражало его новую сущность. Дело в том, что раньше у Дубинского было прозвище Саша Пудель (видимо, полученное им еще на радиорынке) из-за его пышной кучерявой прически... А когда Дубинский начал сам вести программу «Гроші», то есть, по выражению недругов, «гавкать на людей», то его собачье прозвище вдруг оказалось как нельзя кстати, просто к нему добавили имя хозяина», говорится в статье.

Его зарплата на «1+1», утверждает журналист, не превышала полутора-двух тысяч долларов. «То есть за время работы топ-ведущим «Грошей» едва ли Дубинский заработал на одну из купленных им квартир. И вопрос о происхождении его семейного капитала остается открытым – в том числе для правоохранительных органов».