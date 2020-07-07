В Украине продолжает дорожать топливо на АЗС

В Украине сети заправок ОККО, UPG и Авантаж подняли цены на бензины и дизтопливо на 50 копеек за литр. Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95 во вторник, 7 июля.



Так, цены на бензин А-92 и ДТ в сети ОККО повысились до 24,49 грн/л, на А-95 - до 25,49 грн/л. Теперь они соответствуют ценам на АЗС WOG, где топливо подорожало на 50 коп./л за выходные.



Розничная сеть UPG вчера подняла цены на 30 коп./л, сегодня - еще на 50 коп./л.



На станциях Авантаж бензин А-95 и ДТ подорожали до 18,45 грн/л, А-92 - до 17,45 грн/л.



Продолжили повышать цены и розничные операторы, работающие под брендами Mango, Motto, Chipo, Укр-Петроль и другие.

