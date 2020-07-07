Конституционный суд продолжит рассматривать "языковой" закон в четверг

Конституционный суд продолжит открытые слушания по делу о конституционности Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в четверг, 9 июля.



Об этом объявил председатель суда Александр Тупицкий, сообщает корреспондент Укринформа.



На сегодняшнем заседании суд заслушал одного из авторов представления - народного депутата 8-го созыва Александра Долженкова, представителя Верховной Рады в КС Ольгу Совгир, представителя Президента в КС Федора Вениславского, Председателя ВР 8-го созыва Андрея Парубия, а также главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.



Как сообщал Укринформ, 7 июля Большая палата Конституционного суда начала рассмотрение дела о конституционности Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".



Верховная Рада приняла этот закон 25 апреля 2019 года, а 16 июля он вступил в силу.



21 июня 2019 года в КСУ поступило представление 51 народного депутата с просьбой проверить на конституционность Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".



