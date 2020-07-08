В Киеве всплеск COVID-19: за сутки обнаружили еще 114 больных

За минувшие сутки в Киеве произошел всплеск заболевания COVID-19 - болезнь подтвердили у 114 человек. Об этом во время брифинга в среду сказал киевский городской глава Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.



"Если за последние несколько дней количество больных коронавирусом в столице уменьшилось, то за прошедшие сутки - снова всплеск. Коронавирус подтвердили еще у 114 человек. Среди них - 5 медиков. На сегодня в Киеве уже 5779 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Среди заболевших - 46 женщин в возрасте от 22 до 84 лет и три девочки в возрасте от 4 до 13 лет и 61 мужчин в возрасте от 18 до 75 лет, четверо мальчиков - от 2 месяцев до 13 лет. В медучреждения столицы госпитализировали 21 пациента. Другие на самоизоляции под контролем врачей", - сказал Кличко.



Он добавил, что за минувшие сутки выздоровели 52 человека, всего коронавирус преодолели 1900 жителей Киева.

