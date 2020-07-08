Зеленский задекларировал еще 13,5 млн доходов

Президент Владимир Зеленский задекларировал 13,56 млн гривен доходов от продажи имущества. Об этом свидетельствуют его декларация в реестре.



Согласно ей, 2 июля имущество президента на сумму 13,56 млн гривен приобрела Валентина Кисель.



Накануне Зеленский признался, что не внес в декларацию информацию о доходах от гособлигаций.



НАПК выписало ему два админпротокола за несвоевременную подачу сообщения об изменениях в имущественном состоянии.

Согласно декларации Зеленского за 2019 год, доходы его семьи составили более 28,6 миллионов гривен.



Перед вступлением на должность президента в декларации Зеленский указал 9,2 млн грн годового дохода, в том числе зарплата составила 4,1 млн грн. Его супруга получила за год 5,5 млн грн дохода.

