Протестующие вынудили власти Сербии отказаться от комендантского часа

Власти Сербии передумали вводить комендантский час из-за пандемии коронавируса после того, как массовые протесты против карантинных ограничений переросли в столкновения между протестующими и полицией. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщает Радио Свобода.



Отмечается, что некоторые новые ограничения в стране все же объявили.



Так, премьер-министр Ана Брнабич 9 июля сообщила, что вводится запрет на организованные публичные собрания в количестве более 10 человек. Это касается как мероприятий на открытом воздухе, так и проводимых в помещении.



Несмотря на запрет, протестующие вечером 9 июля третий вечер подряд собрались у здания парламента в Белграде. Они выступают против действий правительства по усилению ограничений.



О введении в Белграде комендантского часа с 10 по 13 июля Вучич объявил во вторник, 7 июля. Вскоре после этого в столице Сербии начались мирные массовые протесты против антикризисной политики правительства, которые, однако, скоро переросли в уличные беспорядки. Как сообщает агентство AFP, вечером 8 июля полиция вновь применила против демонстрантов слезоточивый газ. В свою очередь участники протеста забросали полицейских камнями.



Собравшиеся у парламента Сербии демонстранты требовали отставки Вучича. Критики президента обвиняют его в том, что несколько недель назад он предопределил наступление второй волны заражений коронавирусом, когда резко ослабил действующие в связи с пандемией ограничения, что позволило ему провести 21 июня парламентские выборы.

