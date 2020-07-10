Тищенко предложил «Схемам» сделать расследование о резиденции Трампа

Второй день в СМИ и социальных сетях продолжается дискуссия касательно временного переезда Владимира Зеленского в государственную резиденцию «Конча-Заспа», сенсацию из которого сделали журналисты проекта «Схемы».

Свое мнение по этому поводу высказал народный депутат от партии «Слуга народа», руководитель столичного штаба и главный претендент на пост мэра Киева Николай Тищенко, который посоветовал журналистам «Схем» найти новую сенсацию и «разоблачить» президента США Дональда Трампа, премьер-министров Великобритании Бориса Джонсона и Канады Джастина Трюдо, которые тоже живут в государственных резиденциях.

В частности, Николай Тищенко отметил, что резиденция, куда временно переехал Зеленский – это государственный объект, а не мини-государства, которые себе за счет налогоплательщиков создали его предшественники Янукович и Порошенко.

« Ну что, друзья, журналисты программы "Схемы" высосали очередную "сенсацию" о том, что сейчас президент Украины проживает на государственной даче. Кстати, государственная дача - это не собственная мини-государство вроде "Межигорье" Януковича или "Белого дома" Порошенко. Но больше всего поразило журналистов то, что эту дачу отремонтировали в конце 2019 за 300000 гривен. Хотя это и не 30 миллионов , которые тратили предшественники на резиденцию "Синегора" », - написал Николай Тищенко на своей странице в Facebook .

По мнению нардепа, если из таких вещей журналисты делают сенсации, то коррупция в высших эшелонах украинской власти действительно преодолена, и заслуга в этом действительно принадлежит Зеленскому.

« Друзья, меня действительно осчастливливают такие сюжеты. Если это, по мнению "Схем", "сенсация", то на высшем уровне коррупции у нас уже нет. Да, это заслуга президента Зеленского, которому доверилась большинство украин цев . Мы же должны преодолеть коррупцию на местах. Например, по адресу Крещатик, 36 », - намекнул Тищенко на коррупционные проявления в КГГА.

При этом, Тищенко посоветовал «Схемам», чтобы не оставаться без работы в Украине, устроить серию разоблачений лидеров других государств.

« Позволю себе посоветовать "Схема м " разобраться еще с некоторыми "сенсационными" темами, как: п резидент США Дональд Трамп проживает в государственной резиденции президента США в Вашингтоне по адресу Пенсильвания-авеню, 1600 , п ремьер-министр Великобритании Борис Джонсон проживает в государственной резиденции по адресу Даунинг-стрит, 10 , п ремьер-министр Канады Джастин Трюдо проживает в государственной резиденции по адресу Сассекс-драйв, 24.