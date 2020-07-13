Италия намерена продлить чрезвычайное положение из-за коронавируса

Италия, которая на днях закрыла въезд для 13 стран, не входящих в Евросоюз, намерена продлить чрезвычайное положение, введенное из-за пандемии коронавируса в январе. Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, сообщает Reuters.



"Возможное продление означает, что у нас есть возможность продолжать принимать необходимые меры, чтобы противостоять эпидемии", - сказал Конте, выступая в Венеции.



Италия объявила о чрезвычайном положении полгода назад, после того, как двое китайцев получили положительный результат теста на коронавирус - первые случаи инфицирования в стране, в ходе чего страна оказалась одним из самых крупных эпицентров пандемии. Срок окончани чп истекает 31 июля.

