Суд ЕС отменил штраф Apple на 13 миллиардов евро

Европейский суд юстиции в среду, 15 июля, отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о рекордном штрафе для американской компании Apple в 13 миллиардов евро, сообщает пресс-служба суда.



"Европейский суд юстиции общей юрисдикции отменил оспариваемое решение, поскольку Еврокомиссия не смогла юридически обосновать нарушение положений европейских норм по конкуренции", - говорится в решении суда.

В суде решили, что Еврокомиссия ошибочно объявила о том, что Apple Sales International (ASI) и Apple Operations Europe (AOE) получили особую экономическое преимущество и государственную помощь в Ирландии.

