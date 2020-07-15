Более 300 миллионов человек снова отправили на карантин в Индии

Несколько сотен миллионов человек снова отправили на карантин в Индии. В стране резко растет число заражений, передает The Times.



Издание отмечает, что всего на карантин хотят отправить более 375 миллионов человек: некоторые города и штаты снова вводят меры по борьбе с пандемией. Так, в штате Бихар на севере Индии, власти решили отправить население на 15-дневный карантин. Там фиксируют прирост более чем в тысячу заражений за сутки на протяжении последних трех дней.



Помимо этого, на недельный карантин отправят жителей города Бангалор на юге Индии с населением в более восьми миллионов человек. Число заражений к началу июля резко выросло, достигнув 20 тысяч случаев.



Daily Mail указывает, что причиной резкого роста заболеваемости считают действия правительства: в начале июня в стране стали постепенно снимать ограничения.



Индия вышла на третье место в мире по числу случаев инфицирования — по последним данным, там свыше 906,8 тысячи зараженных. 24,3 тысячи человек погибли.



Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

