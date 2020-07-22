Банковские шалости-3. От объяснительной за депозит до конфискации по-английски

В двух предыдущих публикациях мы рассказывали о том, какие проблемы в последнее время возникли у так называемых PEP – лиц, связанных с политикой, и у простых граждан, ставших объектом труднообъяснимого внимания банков к их скромным операциям. Недавно появилось новое требование: банки при выдаче депозитов требуют пояснения, куда их вкладчики потратят деньги. Говорят, европейским путем движемся – к конфискации активов, происхождение которых не удается подтвердить документально.



Известный финансовый аналитик Василий Невмержицкий написал в своем блоге, что некоторые банки начали требовать, чтобы клиенты составляли расписки при снятия депозитов на сумму более 200 тыс. грн. – на что будут потрачены наличные средства. Причем требуют сделать это с максимальной детализацией.



Замечу, что речь идет о депозитах, которые возвращают не досрочно, а по истечении оговоренного в соглашении с банком срока. По идее, должны отдавать деньги вкладчику без лишних вопросов. Это же ЕГО деньги, которые он предоставил в пользование банку под проценты. Банк просто отдает долг.



Интересно, если написать, что на ремонт квартиры, будут требовать чеки из “Эпицентра”? А при мотиве “на поездку за границу и посещение квартала красных фонарей в Амстердаме” депозит отдадут или нет?



Шутки шутками, но подобные расписки – это начало пути к нулевой декларации. В новом меморандуме с МВФ четко записано обязательство принять соответствующее законодательство уже этой осенью и ввести нулевую декларацию с 2021 года. Как сказано, с целью дальнейшего внедрения контроля за соответствием размера доходов и расходов.



Нулевая декларация означает, что каждый признается в том, сколько у него наличных и безналичных средств, какое имущество и чем он, грубо говоря, богат. Это то, что сейчас делают госслужащие. А должны будут делать все – от студентов до бабушек-пенсионерок.



Дальше ежегодно ваши расходы будут сверять с официальными доходами, и если они будут на порядок выше, подождут, пока исчерпается указанная в нулевой декларации “заначка”, и призовут к ответу. Где деньги взял на покупки? Уклоняешься от уплаты налогов? Или просто украл?



В первую очередь под подозрение попадают PEP (politically exposed person) – политики, в том числе депутаты различных уровней, бывшие и действующие чиновники, а также высокопоставленные лица государственных предприятий. Действие закона также распространяется и на связанных с этими "политически значимыми лицами" людей

Конечно, нам до этого далеко. Но вышеупомянутая нулевая декларация – первый шаг к реализации сценария конфискации по-английски. Опять-таки не спешите радоваться те, кто не связан с политикой и госслужбой. А также скептики, которые скажут: все миллионы деклараций не проверят, это невозможно

Зачем все это нужно? Если коротко, чтобы судить людей за наличие у них денег или конфисковать активы, которые не удается подтвердить документально. Не верите, что такое возможно? Зря! Это обычная европейская практика последнего времени. Так сказать, законодательный свежачок.Возьмем, к примеру, Лондон – город, где теперь обитает “чистильщица” украинской банковской системы, экс-глава НБУ Валерия Гонтарева. Как известно, в Лондоне все очень дорого стоит. Особенно недвижимость. За 70 тыс. фунтов стерлингов можно купить разве что малогабаритную “нору” в самых захудалых и опасных пригородах столицы.Но даже “нора” может стать поводом для запроса британского суда относительно происхождения средств на ее покупку. Такая возможность – направлять иностранным владельцам активов на территории страны запросы о том, откуда деньжата на покупку имущества – предусмотрена вступившим в нынешнем году в силу законом «О криминальных финансах».Закон позволяет британским госорганам требовать объяснений от владельцев недвижимости и компаний стоимостью более £50 тыс. ($71 тыс.), а также соответствующих счетов. Запрос называется вычурно – “Ордер на состояние неясного происхождения".В первую очередь под подозрение попадают PEP (politically exposed person) – политики, в том числе депутаты различных уровней, бывшие и действующие чиновники, а также высокопоставленные лица государственных предприятий. Действие закона также распространяется и на связанных с этими "политически значимыми лицами" людей, в частности, на родственников и помощников.Когда закончатся PEPы, британские власти возьмутся за остальных иностранных граждан, имевших неосторожность инвестировать в них деньги. Не обязательно недвижимость в Лондоне. Можно и в сельскую наливайку, пардон, паб вложить £50 тыс., и сразу придется доказывать, что состояние заработано честным путем.Да что там паб – оплатить учебу любимому отпрыску станет проблематично. А ведь наша элита любит учить детей в Великобритании. Дети – цветы жизни. На таких “цветах” не экономят. И вот, скажем, заплатили вы за второй курс учебы в колледже своего сокровища. Не ждете подвоха. В прошлом году все прошло гладко. А тут – бах! И приходит “Ордер на состояние неясного происхождения". Докажи откуда средства. Подробно, убедительно, с документами.А не сможешь – деньги или недвижимость конфискуют. Но это еще полбеды. Потому что новый британский закон устанавливает принципиально “новаторский” подход к инвестированию средств в британскую экономику.Ваши деньги не только заберут, но еще и сделают предметом расследования. Причем помощь от журналистов-расследователей всячески приветствуются: они теперь могут передавать свои данные в соответствующие правоохранительные органы Великобритании.Фактически это презумпция виновности: именно владелец недвижимости, банковских счетов или иного имущества, который вдруг вызывает подозрения со стороны контролирующих органов Великобритании, обязан доказать законность происхождения средств.Естественно, первым делом Великобритания задействовала закон «О криминальных финансах» против российского бизнеса, выписав ордера на арест российского имущества «сомнительного происхождения» нескольких влиятельных персон. Так сказать, в наказание за «дело Скрипаля».Но и на месте наших олигархов я бы не расслаблялась. Уж поверьте, до них волосатая лапа британского правосудия тоже обязательно дотянется. В этом плане примечательна ставшая уже хрестоматийной история супруги экс-главы Международного банка Азербайджана Замиры Хаджиевой, которая не смогла объяснить британскому суду происхождение средств, потраченных ею на покупку элитной недвижимости. И теперь эти активы могут конфисковать.Замира привлекла внимание тем, что потратила 16 млн. фунтов стерлингов (почти $21 млн.) в элитном лондонском универмаге Harrods за один день. Шопинг удался. Но радовалась дама недолго. Прямо из универмага ее отправили в суд, который вынес решение, обязывающее женщину объяснить происхождение источника богатств.Когда она не смогла это сделать юридически, первой из иностранцев в Великобритании получила так называемый запрос об имуществе неустановленного происхождения в отношении двух объектов недвижимости. И теперь у нее могут забрать две элитные квартиры в Лондоне.При этом ее супруг Джахангир Хаджиев отбывает в Азербайджане 16-летний срок за злоупотребление полномочиями. Его официальный заработок в Международном банке Азербайджана не превышал $70 тыс. в год. А прибарахлились они неплохо – купили квартиру в престижном лондонском районе Найтсбридж за 11,6 млн. фунтов стерлингов в 2009 году и поля для гольфа в Беркшире за 10,5 млн. фунтов стерлингов в 2013 году.Конечно, нам до этого далеко. Но вышеупомянутая нулевая декларация – первый шаг к реализации сценария конфискации по-английски. Опять-таки не спешите радоваться те, кто не связан с политикой и госслужбой. А также скептики, которые скажут: все миллионы деклараций не проверят, это невозможно.Конечно, невозможно. А все и проверять не будут. Возьмут, к примеру, декларацию неугодного журналиста и спросят: откуда появились деньги на новый компьютер? Не доказал, что честно заработал – компьютер изъять. И все в лучших традициях новейшего английского права. Мы же в Европу идем или как?!