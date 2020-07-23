В Италии запустили движение для выхода страны из Евросоюза

Сентор из Италии Джанлуиджи Парагоне заявил о запуске нового политического движения "Italexit", которое должно привести к выходу страны из Евросоюза.



Об этом пишет издание "The New York Times".



"Мы больше не можем поддаваться шантажу стран, которые оскорбляют престиж Италии", — заявил политик. Он подчеркнул, что только по-настоящему суверенное государство может справиться с экономическим кризисом, который спровоцировала пандемия COVID-19. В качестве примера Парагоне привел Великобританию, которая покинула Евросоюз в начале 2020 года.



Как сообщается, прежде чем объявлять о создании своей партии, Парагоне намерен провести встречу с лидером партии "Brexit" Найджелом Фараджем в Лондоне. Как считает издание, Парагоне решил сыграть на настроениях евроскептиков, которые обвиняют альянс в экономических проблемах страны: по их мнению, их вызывают, например, проблемы с мигрантами.



В то же время, как пишет издание, объявлениt Парагоне об "Italexit" выглядит неудачным на фоне того, что 21 июля ЕС решил запустить Фонд экономического восстановления. На него выделят 750 миллиардов евро.

