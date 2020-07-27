Незаконное военное присутствие

В четверг в сирийском воздушном пространстве произошел опасный инцидент с участием двух американских истребителей и иранского пассажирского авиалайнера, направлявшегося в Бейрут. Летевший из Ирана в Бейрут иранский пассажирский самолет отклонился от курса и резко пошел на снижение, чтобы избежать столкновения, в результате чего несколько пассажиров получили травмы.

После этого он совершил посадку в Бейруте, о чем в четверг вечером сообщило телевидение Ирана и Ливана.



Иранские и проиранские СМИ Ливана показали видеокадры инцидента, сделанные пассажирами. На них видно, как один истребитель летит рядом с авиалайнером частной иранской авиакомпании Махан Эйр.



Когда внезапно началась болтанка самолета, пассажиры закричали. На одной видеозаписи виден пассажир с окровавленным лицом и головой, а также другой лежащий человек, очевидно потерявший сознание. Кто-то пытается ему помочь. С потолка свисают кислородные маски.



К счастью, в ходе инцидента никто не погиб, но такое не должно повториться. Мы можем радоваться тому, что не было столкновения и катастрофы, но почему американские истребители подлетают настолько близко к иранскому пассажирскому самолету, что пилот вынужден менять курс и пикировать? Летчик вряд ли пошел бы на такие крайние меры, не имея на то достаточных оснований.



Иранские СМИ утверждают, что два истребителя «угрожали» пассажирскому самолету «Махан Эйрлайнз» в небе над Сирией. В одном сообщении говорится, что это были израильские истребители, в другом — что американские. Авиалайнер совершил посадку в Бейруте. Несколько пассажиров и членов экипажа получили повреждения.



Центральное командование подтвердило, что это были американские истребители, и заявило, что летчики осуществляли обычное патрулирование, связанное с обеспечением безопасности базы коалиции Эт-Танф на юго-востоке Сирии. Этот инцидент в очередной раз напомнил о том, что американское военное присутствие в Сирии является несанкционированным и незаконным. Американским боевым самолетам нечего делать в сирийском воздушном пространстве, а американские войска не должны находиться на сирийской территории. Эти самолеты действовали незаконно, обеспечивая безопасность незаконной базы, и в процессе этого едва не вызвали ужасную катастрофу.



Американские военные самолеты не должны мешать полетам гражданской авиации в небе над Сирией. Они вообще не должны там находиться. Представьте себе, как отреагировали бы США, оказавшись на месте Ирана, если бы в воздушном пространстве чужой страны авиация вражеского государства таким же образом начала преследовать американский пассажирский авиалайнер.



Этот инцидент непременно усилит напряженность между Ираном и США, которая и без того очень высока в связи с тем, что на территории Ирана в последние недели были осуществлены военные акции.



Поскольку истребители находились там с целью защиты базы Эт-Танф, стоит напомнить о том, насколько она бесполезна как военный объект. База якобы должна блокировать так называемый «сухопутный коридор», однако Иран вполне может направлять войска, боевую технику и припасы в Сирию по воздуху. Даже если кампания коалиции обеспечила защиту каких-то американских интересов, база Эт-Танф ничего не может сделать в этом отношении. Она служит одной цели: оккупации сирийской территории в ходе миссии, на которую американский Конгресс не давал разрешения. Все американские войска в Сирии надо вывести как можно скорее, пока не произошло что-нибудь более ужасное.

