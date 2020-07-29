В Украину с запада в ближайшие дни придет прохлада

В ближайшие сутки, 30 июля, на территорию Украины начнет перемещаться более прохладный и влажный атлантический воздух с запада Европы, поэтому в западных и северных областях дневная температура снизится, однако на остальной территории еще сохранится жаркая погода. Ночью в северных, западных и Винницкой, днем в большинстве центральных, Сумской, Харьковской областях и в Карпатах ожидаются кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, на юге и востоке юго-западный, 7-12 м/с, днем в центральных областях местами шквалы 15-20 м/с.



Температура ночью 16-21°, днем в западных и северных областях 24-29°, на остальной территории 29-34°; в Карпатах ночью 10-14°, днем 17-21° .



В Киеве в четверг ночью кратковременный дождь, местами гроза, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 20°, днем 26-28°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве за все время метеорологических наблюдений с 1881 года в день 30 июля самая высокая температура была зафиксирована на отметке 39,4 градусов тепла в 1936 году, а самая низкая ночью – на отметке 8,7 градусов выше ноля в 1904 году.



В пятницу, 31 июля, в южных и восточных, ночью также в центральных областях Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы, на остальной территории - без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.



Температура в западных и северных областях ночью 10-15°, днем 20-25°; на остальной территории ночью 15-21°, днем 25-30°.



В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 22-24°.



29 июля в 9.00 температура воды в Чёрном и Азовском морях была 23-28°; в Днепре в пределах Киева 24°.

